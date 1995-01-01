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Фоторамка ZEP 20х30 см Venezia White (VN623W)

  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
  • 20х30 см Venezia White (VN623W)
Код товара:УТ-00091687
Артикул:VN623W

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 20х30 см серии Venezia от итальянского бренда ZEP. Рамка выполнена из полистирола с очень точной имитацией натурального дерева и декорирована золотом. Задник из листа МДФ плотно фиксируется 4 металлическими лепестками (стрелами). Предусмотрена ножка для размещения на столе или полке, а также проушины для настенного крепления. В обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.

Характеристики

  • Материал: полистирол
  • Цвет: белый с золотистыми элементами
  • Размер фотографии: 20 х 30 см
  • Размер рамки: 35.5 х 25.5 х 1 см
  • Ширина багета: 3.2 см
  • Размер рамки с коробкой: 35.5 х 25.5 х 1.2 см
  • Вес с коробкой: 395 г