Рамка для фотографий формата 20х30 см серии Venezia от итальянского бренда ZEP. Рамка выполнена из полистирола с очень точной имитацией натурального дерева и декорирована золотом. Задник из листа МДФ плотно фиксируется 4 металлическими лепестками (стрелами). Предусмотрена ножка для размещения на столе или полке, а также проушины для настенного крепления. В обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.

Характеристики