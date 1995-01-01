Фоторамка ZEP 20х30 см Venezia White (VN623W)
Код товара:УТ-00091687
Артикул:VN623W
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см серии Venezia от итальянского бренда ZEP. Рамка выполнена из полистирола с очень точной имитацией натурального дерева и декорирована золотом. Задник из листа МДФ плотно фиксируется 4 металлическими лепестками (стрелами). Предусмотрена ножка для размещения на столе или полке, а также проушины для настенного крепления. В обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.
Характеристики
- Материал: полистирол
- Цвет: белый с золотистыми элементами
- Размер фотографии: 20 х 30 см
- Размер рамки: 35.5 х 25.5 х 1 см
- Ширина багета: 3.2 см
- Размер рамки с коробкой: 35.5 х 25.5 х 1.2 см
- Вес с коробкой: 395 г