​Рамка Zep Lecce Natural выполнена из дерева. Имеет классический квадратный профиль со спиральным декором. Размещение рамки как настенное, так и настольное. Ширина багета: 2,5 см, формат фото: 15x20 см.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.