Фоторамка ZEP MK868N Lecce Natural, 15x20 см
Код товара:УТ-00084133
Артикул:MK868N
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х20 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаКоричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка Zep Lecce Natural выполнена из дерева. Имеет классический квадратный профиль со спиральным декором. Размещение рамки как настенное, так и настольное. Ширина багета: 2,5 см, формат фото: 15x20 см.
Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.