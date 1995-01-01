Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка ZEP MK868N Lecce Natural, 15x20 см

  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
  • MK868N Lecce Natural, 15x20 см
Код товара:УТ-00084133
Артикул:MK868N

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

​Рамка Zep Lecce Natural выполнена из дерева. Имеет классический квадратный профиль со спиральным декором. Размещение рамки как настенное, так и настольное. Ширина багета: 2,5 см, формат фото: 15x20 см.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.