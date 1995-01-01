Деревянная рамка ZEP серии Enna Brown выполнена из двухцветного квадратного профиля. Ширина багета 3 см. Размещение рамки как настенное, так и настольное. Формат фото: 15x20 см.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.