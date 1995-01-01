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Фоторамка ZEP 13х18 см Adler Brown (NT579B)

  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
  • 13х18 см Adler Brown (NT579B)
Код товара:УТ-00091685
Артикул:NT579B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 13х18 см итальянского бренда ZEP серии Adler выполнена в двух цветах: снаружи багет темно-коричневый с древесной текстурой, а внутри – чистая белая окантовка, работающая на контрасте. Багет выполнен из пластика (полистирол), а задник – из листа МДФ. Предусмотрена ножка для установки на стол или полку, а также настенное крепление, в обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.

В дизайне рамки ощущается элегантность современного итальянского стиля: функциональность и чистые формы.

Характеристики

  • Материал: Полистирол
  • Размер фотографии: 13 х 18 см
  • Размер рамки: 22 х 17 х 1.2 см
  • Размер упаковки (коробка): 22 х 17 х 2.5 см
  • Ширина багета: 2.5 см
  • Вес с упаковкой: 255 г