Фоторамка ZEP 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
Код товара:УТ-00090347
Артикул:N8346
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаМеталл
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий1 фото
Описание
Металлическая рамка премиального уровня ZEP Alessandria: рельефный профиль с глянцевым серебряным покрытием, подложка из натурального дерева отделана бархатом. Элегантный, классический дизайн. Подходит для фотографий формата 10х15 см, может размещаться на столе или книжной полке: как вертикально, так и горизонтально. Идеально подходит в качестве небольшого, но изысканного подарка для празднования годовщин или дней рождения. Поставляется в картонной коробке, изготовлено в Италии.
Характеристики
- Материал багета: металл с серебряным покрытием
- Размер фотографии: 10х15 см
- Цвет: серебро (глянец)
- Вес: 325 г (с упаковкой)
- Размеры: 14 х 19 х 0.9 см
- Размер упаковки: 22 х 17.5 х 2.5 см
- Страна производства: Италия