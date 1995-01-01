Металлическая рамка премиального уровня ZEP Alessandria: рельефный профиль с глянцевым серебряным покрытием, подложка из натурального дерева отделана бархатом. Элегантный, классический дизайн. Подходит для фотографий формата 10х15 см, может размещаться на столе или книжной полке: как вертикально, так и горизонтально. Идеально подходит в качестве небольшого, но изысканного подарка для празднования годовщин или дней рождения. Поставляется в картонной коробке, изготовлено в Италии.

Характеристики