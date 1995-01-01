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Фоторамка ZEP 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)

  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
  • 10x15 см, Alessandria, серебро (арт. N8346)
Код товара:УТ-00090347
Артикул:N8346

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая рамка премиального уровня ZEP Alessandria: рельефный профиль с глянцевым серебряным покрытием, подложка из натурального дерева отделана бархатом. Элегантный, классический дизайн. Подходит для фотографий формата 10х15 см, может размещаться на столе или книжной полке: как вертикально, так и горизонтально. Идеально подходит в качестве небольшого, но изысканного подарка для празднования годовщин или дней рождения. Поставляется в картонной коробке, изготовлено в Италии.

Характеристики

  • Материал багета: металл с серебряным покрытием
  • Размер фотографии: 10х15 см
  • Цвет: серебро (глянец)
  • Вес: 325 г (с упаковкой)
  • Размеры: 14 х 19 х 0.9 см
  • Размер упаковки: 22 х 17.5 х 2.5 см
  • Страна производства: Италия