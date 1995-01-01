Описание

МС Зенитар C 16/2.8 (резьба М42) - популярный сверхширокоугольный объектив типа "рыбий глаз" (диагональный). Универсальное крепление М42 позволяет использовать объектив (через недорогой адаптер) на камерах различных систем. Наиболее интересен этот вариант для владельцев техники Sony. На камерах 35-мм формата обладает углом поля зрения 180°. Оптическая схема состоит из 11 элементов в 7 группах, все линзы - с многослойным просветлением. Фокусировочное кольцо обладает длинным ходом, что обеспечивает плавную и точную наводку на резкость. Отдельное кольцо для управления диафрагмой позволяет быстро изменять ее значение. Объектив особенно популярен у видеооператоров, снимающих на зеркальные камеры - благодаря широкому углу поля зрения и большой глубине резкости он удобен для репортажа. Но видео - не единственный возможный вариант применения. Как и любой фишай, его можно использовать для создания творческих портретов, для захвата широкой перспективы в интерьерной и пейзажной съемке.

МС Зенитар 16/2.8 является самым доступным из производящихся фишай-объективов, при этом он обеспечивает весьма высокое качество изображения, не сильно уступающее лучшим образцам от именитых производителей.