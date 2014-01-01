Объектив Зенит Зенитар-C 1.4/85 для Canon EF
Код товара : УТ-00007388
Артикул : 17602
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.9 м
Угол поля зрения
28°
Конструкция объектива
7 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
520 г
Размеры
75 х 63 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Объектив Зенитар с фокусным расстоянием 80-85 мм на замену легендарному Гелиосу 40 разрабатывался Красногорским заводом с конца 70-х годов 20 века. Выпускались опытные образцы, перерассчитывалась оптическая схема, однако объектив так и не был запущен в массовое производство по вполне понятным причинам - наступили 90-е. Спустя почти 25 лет, после успешного перезапуска Гелиоса 40-2, завод решил все же выпустить и данную модель. Несмотря на практически одинаковые паспортные данные (фокусное расстояние и максимальное относительное отверстие) это совсем разные объективы, с разным рисунком и разным управлением. Оптическая схема объектива была рассчитана заново. Зенитар имеет большую разрешающую способность (не менее 50 линий/мм в центре и 30 линий/мм по краям кадра). Зенитар 85/1.4 также значительно легче Гелиоса и проще в управлении: здесь всего одно кольцо для управления диафрагмой. Многослойное просветление препятствует появлению нежелательных бликов и общей потере контрастности.
Зенитар 1.4/85 - это мануальный объектив, однако не стоит этого бояться. Современные зеркальные камеры позволяют работать с мануальными объективами почти также легко, как и с автоматическими моделями, помогая и в фокусировке, и в установке экспозиции.
Объектив рекомендуется для художественной съемки в различных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж.