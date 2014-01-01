Объектив Зенит МС Зенитар-C 1.2/50s Canon EF
Код товара : УТ-00004885
Артикул : 48603
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1/1.2
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0,45 м
Угол поля зрения
32°
Конструкция объектива
8 линз в 7 группах(Количество лепестков диафрагмы: 9)
Физические характеристики
Вес
630 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, футляр и руководство по эксплуатации.
Описание
Стандартный светосильный объектив Зенитар-C 1.2/50s с многослойным просветляющим покрытием, предназначенный для цифровых зеркальных фотокамер с байонетом Canon EF. Девятилепестковая диафрагма объектива имеет почти правильную круглую форму, что даёт возможность получать эффектно размытый фон. Высокая постоянная светосила гарантирует удобство работы, обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и даёт превосходные результаты при съёмке с недостаточным освещением, например в помещении.
Линзы объектива выполнены с многослойным просветлением, которое эффективно предотвращает блики и отражения, нередко искажающие изображения, полученные при помощи цифровых фотокамер. Объектив передаёт высокое качество изображения с равномерной яркостью, резкостью и чёткостью, высоким контрастом и точной цветопередачей.
Небольшие габариты и масса, а также байонетное соединение с фотокамерами различного типа создают удобства для любительской и профессиональной съёмки. Высокая светосила позволяет осуществлять съёмку при слабом освещении и получать чёткие фотографии. Объектив станет хорошим помощником в области портретной и пейзажной съёмки. Предназначен для съёмки при температурах от -15 до +45°С.
Если Вы заметите в линзах объектива отдельные пузыри или другие инородные включения, не беспокойтесь! Эти пузыри и включения совершенно не влияют на качество изображения.
Купленный Вами объектив может внешне незначительно отличаться от приведенного на фото, так как в процессе производства объективов постоянно совершенствуется их внешнее оформление и эксплуатационные характеристики.