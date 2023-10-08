Объектив Зенит Зенитар 50mm f/1.7 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070665
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-08
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
5 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Винтажный советский объектив из эпохи плёночной фотографии с характерной картинкой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.