Объектив Зенит Зенитар 50mm f/0.95 E, Sony E
Код товара : УТ-00035139
Артикул : 44301
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:0.95
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
44° (по диагонали)
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
1200 г
Размеры
85.5 х 117.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Объектив с исключительно мягким рисунком, хорошо подходит для портретной фотосъемки, а также творческой видеографии. Максимальная апертура 0.95 позволяет создавать изображения с уникально тонкой глубиной резкости. Боке (характер размытия фона) очень мягкое, без какой-либо «нервозности», чему способствует 14-лепестковая диафрагма. Благодаря 14 лепесткам объективу удается сохранять идеально круглое отверстие как на открытых, так и на закрытых значениях, чем могут похвастаться редкие объективы – обычно столько лепестков используется в кинооптике. При этом объектив обладает высокой резкостью и низким уровнем аберраций.
Зенитар 0.95/50 – объектив с ручной (мануальной) фокусировкой – для беззеркальных камер с электронными видоискателями это не составляет большой проблемы: всегда можно или увеличить зону фокусировки, или включить фокус-пикинг для точного наведения на резкость. Электронных контактов у объектива, к сожалению, нет, связь с камерой отсутствует. Диафрагма управляется плавно, бесступенчато, а кольцо фокусировки имеет длинный ход с прямой механической передачей. Фокусировка осуществляется перемещением всего блока линз.