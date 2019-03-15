Описание

Объектив с исключительно мягким рисунком, хорошо подходит для портретной фотосъемки, а также творческой видеографии. Максимальная апертура 0.95 позволяет создавать изображения с уникально тонкой глубиной резкости. Боке (характер размытия фона) очень мягкое, без какой-либо «нервозности», чему способствует 14-лепестковая диафрагма. Благодаря 14 лепесткам объективу удается сохранять идеально круглое отверстие как на открытых, так и на закрытых значениях, чем могут похвастаться редкие объективы – обычно столько лепестков используется в кинооптике. При этом объектив обладает высокой резкостью и низким уровнем аберраций.

Зенитар 0.95/50 – объектив с ручной (мануальной) фокусировкой – для беззеркальных камер с электронными видоискателями это не составляет большой проблемы: всегда можно или увеличить зону фокусировки, или включить фокус-пикинг для точного наведения на резкость. Электронных контактов у объектива, к сожалению, нет, связь с камерой отсутствует. Диафрагма управляется плавно, бесступенчато, а кольцо фокусировки имеет длинный ход с прямой механической передачей. Фокусировка осуществляется перемещением всего блока линз.