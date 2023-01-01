Умеренно широкоугольный светосильный объектив в ретро дизайне, предназначенный для использования на цифровых беззеркальных фотоаппаратах с байонетом Sony Е. Объектив обладает высокой светосилой f/2, что позволяет вести съёмку в условиях низкой освещённости, при этом с мягким размытием заднего плана.