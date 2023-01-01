Объектив Зенит Зенитар 35mm f/2 Sony E
Код товара : УТ-00051453
Артикул : 18752
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
46
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
62.5°
Конструкция объектива
7 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
300 г
Размеры товара
61.5 х 47.2 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Умеренно широкоугольный светосильный объектив в ретро дизайне, предназначенный для использования на цифровых беззеркальных фотоаппаратах с байонетом Sony Е. Объектив обладает высокой светосилой f/2, что позволяет вести съёмку в условиях низкой освещённости, при этом с мягким размытием заднего плана.