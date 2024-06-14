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    Угловая площадка 3 Legged Thing Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076449

    Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/5

    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)
    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)
    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)
    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)
    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)
    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)
    • Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+)

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    Причина уценки:

    Незначительные следы эксплуатации.

    5 500 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Цвет оранжевый
    Вес 67 г
    Совместимые модели камер Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II
    Вес (кг) 0.13
    Габариты (ВxШxГ) (см) 5 x 13 x 12

    Код товара: 141449
    Фототехника прошла проверку на работоспособность.
    Состояние:  Незначительные следы эксплуатации.
    Комплектация: Угловая площадка, ключ, чехол.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.