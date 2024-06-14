Угловая площадка 3 Legged Thing Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076449 Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/5

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 5 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Цвет оранжевый

Вес 67 г

Совместимые модели камер Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II

Вес (кг) 0.13

Габариты (ВxШxГ) (см) 5 x 13 x 12 Код товара: 141449

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Угловая площадка, ключ, чехол.

Гарантия 90 дней.

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