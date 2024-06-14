Угловая площадка 3 Legged Thing Zelda L-Bracket для Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00076449
Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-14/5
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
5 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Цвет оранжевый
Вес 67 г
Совместимые модели камер Nikon Z 5, 6, 7, 6 II, 7 II
Вес (кг) 0.13
Габариты (ВxШxГ) (см) 5 x 13 x 12
Код товара: 141449
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Угловая площадка, ключ, чехол.
Гарантия 90 дней.
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