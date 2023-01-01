Описание

Sony SEL-1670Z. Готов вместе с вами.

Снимайте как профессионал - делайте снимки профессионального качества, которые передают каждую деталь и богатство цвета благодаря высокоэффективным объективам Carl Zeiss.

Забудьте о бликах - антибликовое покрытие для объективов Zeiss T* устраняет блики и двоение изображения, что позволяет получать снимки в четких и естественных цветах.

Стабилизация изображения - Стабилизатор SteadyShot автоматически компенсирует движение и снижает дрожание камеры, благодаря чему изображение остается неподвижным, даже если этого не скажешь о ваших руках.

Теряйте вес, но не пиксели - Благодаря технологии изготовления объективов AA камера SEL-1670Z обеспечивает четкость и эффективность за счет облегченного и компактного объектива.

Больше не требуются высокие значения ISO - снимайте на максимальной диафрагме F4 во всем диапазоне фокусных расстояний и получайте потрясающие и четкие изображения, не повышая уровень ISO.

Повышенное качество при слабом свете - делайте прекрасные снимки при слабом освещении в режимах повышенной резкости движущихся объектов и съемки с рук в условиях сумерек.

В гуще событий - благодаря фокусному расстоянию в 16-70 мм вы сможете уловить каждую деталь на любом расстоянии.

Готов ко всему - делайте снимки на отпуске, профессиональные портреты и все остальное – благодаря универсальному функционалу объективы SEL-1670Z идеально подходят для любого случая.

Добейтесь больших успехов с маленькой камерой - объективы с байонетом E обеспечат вашему компакту высокое разрешение снимков с качеством зеркальной фотокамеры.

Точная и быстрая автоматическая фокусировка - линейный механизм привода внутренней фокусировки обеспечивает практически бесшумный зум и позволяет снимать стильные фильмы и фотографии.