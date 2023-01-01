Объектив Sony Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS (SEL-1670Z)
Код товара : УТ-00000073
Артикул : SEL1670Z.AE
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
55
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
70
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Угол поля зрения
83° - 23°
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах
Физические характеристики
Вес
308 г
Размеры товара
66.6 х 75 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, бленда ALC-SH127, футляр
Описание
Sony SEL-1670Z. Готов вместе с вами.
Снимайте как профессионал - делайте снимки профессионального качества, которые передают каждую деталь и богатство цвета благодаря высокоэффективным объективам Carl Zeiss.
Забудьте о бликах - антибликовое покрытие для объективов Zeiss T* устраняет блики и двоение изображения, что позволяет получать снимки в четких и естественных цветах.
Стабилизация изображения - Стабилизатор SteadyShot автоматически компенсирует движение и снижает дрожание камеры, благодаря чему изображение остается неподвижным, даже если этого не скажешь о ваших руках.
Теряйте вес, но не пиксели - Благодаря технологии изготовления объективов AA камера SEL-1670Z обеспечивает четкость и эффективность за счет облегченного и компактного объектива.
Больше не требуются высокие значения ISO - снимайте на максимальной диафрагме F4 во всем диапазоне фокусных расстояний и получайте потрясающие и четкие изображения, не повышая уровень ISO.
Повышенное качество при слабом свете - делайте прекрасные снимки при слабом освещении в режимах повышенной резкости движущихся объектов и съемки с рук в условиях сумерек.
В гуще событий - благодаря фокусному расстоянию в 16-70 мм вы сможете уловить каждую деталь на любом расстоянии.
Готов ко всему - делайте снимки на отпуске, профессиональные портреты и все остальное – благодаря универсальному функционалу объективы SEL-1670Z идеально подходят для любого случая.
Добейтесь больших успехов с маленькой камерой - объективы с байонетом E обеспечат вашему компакту высокое разрешение снимков с качеством зеркальной фотокамеры.
Точная и быстрая автоматическая фокусировка - линейный механизм привода внутренней фокусировки обеспечивает практически бесшумный зум и позволяет снимать стильные фильмы и фотографии.