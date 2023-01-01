Описание

Sony Carl Zeiss Sonnar T*24mm f/1.8 ZA E (SEL-24F18Z) - широкоугольный объектив для камер семейства Sony Nex от Carl Zeiss. Благодаря широкому углу поля зрения объектив предназначен для пейзажной, интерьерной, уличной и повседневной съемки. Высокая светосила - F 1.8 - позволяет снимать без штатива при низком уровне освещения, применять красивые эффекты дефокусировки заднего фона. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 16 см, это обеспечивает возможность макросъемки с масштабом 1:4. Корпус из алюминиевого сплава, превосходное механическое исполнение и высококачественная оптика обеспечивают максимально возможное удобство использования и качество снимков. Использование линейного привода автофокусировки обеспечивает плавность, быстроту и бесшумность работы при съемке как фото, так и видео.

Специальное просветляющее покрытие Carl Zeiss T* сокращает количество внутренних бликов, гарантируя высокую контрастность. Необходимо также отметить и высокую компактность объектива со столь высокой светосилой - его длина вместе с байонетным креплением составляет всего 6.5 см, таким образом, он не будет вызывать дисбаланс даже на самой крохотной камере, типа NEX-3.

Объектив SEL24F18Z относится к премиум-классу оптики. Он предназначен в первую очередь для желающих получить максимум качества и комфорта. Оптика Zeiss позволяет добиться потрясающей резкости и контраста, в полной мере оценить разрешающую способность последних моделей камер линейки Sony NEX.