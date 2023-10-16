Объектив Zeiss Planar T* 1.4/85 ZE Canon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070807
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-10-16/02
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
49 000 ₽
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Описание
Код товара: 135807
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Canon EF
Фокусное расстояние
85 мм
Диафрагма
f/1.4
Минимальное расстояние фокусировки
1 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации
s\n: 15726756
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, коробка, документация
Гарантия 90 дней.