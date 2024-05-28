Описание

Код товара: 140976

Carl Zeiss Loxia 2/50 E-mount (состояние 5)

Компактный стандартный объектив для полнокадровых камер Sony α7. Насладитесь исключительным ощущением точной ручной фокусировки, которая дает вам беспрецедентную свободу творчества.

Объектив диаметром 50 мм такое фокусное расстояние обеспечивает поле зрения, эквивалентное полю зрения человеческого глаза на 35-миллиметровой камере, что обеспечивает очень естественную перспективу. Компактная, легкая ZEISS Loxia 2/50 идеально подходит для самых разнообразных применений. Независимо от того, используется ли она для уличной съемки, пейзажей, портретов или спонтанных открытий, ZEISS Loxia 2/50 - идеальный компаньон для фотографических и кинематографических исследований.

Объективы ZEISS Loxia были специально разработаны для камер Sony α7. Это означает, что они позволяют максимально эффективно использовать беззеркальную полнокадровую систему, одновременно предоставляя вам все творческие возможности "классической" фотографии с ручной фокусировкой.

И это еще не все: объективы ZEISS Loxia также обеспечивают все необходимое для съемки высококачественного видео, например, уникальную функцию DeClick для плавной регулировки диафрагмы.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, лёгкие потёртости, царапины корпуса.

Комплектация: Коробка, бленда.

Гарантия 90 дней.