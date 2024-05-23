Объектив Zeiss Batis 2/40 CF E-Mount (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075865 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-23/4

<













>









Задать вопрос Причина уценки: Незначительные потёртости на корпусе и крышках. 65 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140865 Фокусное расстояние фикс-объектива: 40 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.24 м

Минимальная диафрагма (F): 22

Крепление: Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: объектив, две крышки.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.