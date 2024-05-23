Объектив Zeiss Batis 2/40 CF E-Mount (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075865
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-23/4
Причина уценки:
Незначительные потёртости на корпусе и крышках.
65 000 ₽
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140865
Фокусное расстояние фикс-объектива: 40 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.24 м
Минимальная диафрагма (F): 22
Крепление: Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра: 67 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: объектив, две крышки.
Гарантия 90 дней.
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