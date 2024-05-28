Объектив Zeiss Batis 1.8/85 E-maunt (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075977 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28

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Задать вопрос Причина уценки: лёгкие потёртости, царапины корпуса. 63 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140977 Carl Zeiss Batis 1.8/85 E-mount (состояние 5) Фокусное расстояние 85 мм

Диапазон диафрагм f/1,8 – f/22

Крепление камеры Sony E-Mount*

Совместимость с форматами Полный кадр

Диапазон фокусировки 0,80 м (2,6 фута) – ∞

Свободное рабочее расстояние 0,71 м (2,3 фута) – ∞

Угловое поле** (диагональ горизонталь верт.) 29° ; 24° ; 16°

Элементы; группы линз 11 ; 8

Резьба фильтра M67

Длина (без крышек объективов) 92 мм

Вес 452 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, лёгкие потёртости, царапины корпуса.

Комплектация: Коробка, бленда.

Гарантия 90 дней.

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