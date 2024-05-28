Объектив Zeiss Batis 1.8/85 E-maunt (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075977
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28
Причина уценки:
лёгкие потёртости, царапины корпуса.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140977
Carl Zeiss Batis 1.8/85 E-mount (состояние 5)
Фокусное расстояние 85 мм
Диапазон диафрагм f/1,8 – f/22
Крепление камеры Sony E-Mount*
Совместимость с форматами Полный кадр
Диапазон фокусировки 0,80 м (2,6 фута) – ∞
Свободное рабочее расстояние 0,71 м (2,3 фута) – ∞
Угловое поле** (диагональ горизонталь верт.) 29° ; 24° ; 16°
Элементы; группы линз 11 ; 8
Резьба фильтра M67
Длина (без крышек объективов) 92 мм
Вес 452 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, лёгкие потёртости, царапины корпуса.
Комплектация: Коробка, бленда.
Гарантия 90 дней.