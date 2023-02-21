Зажим для кабеля кожаный черный глянец (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068923
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-21/07
Причина уценки:
Новый
200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133923
кожаный зажим для проводов
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация: зажим
Гарантия 14 дней.