Описание

Зажим кабельный из натуральной кожи для бережного хранения и транспортировки кабелей питания смартфонов, планшетов, ноутбуков и кабелей наушников.

Существует два варианта цветового исполнения.

Состояние: новый

s/n: N.A

В комплекте: кейс

Гарантия: 14 дней

Код товара: 130706