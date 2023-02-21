Зажим для кабеля кожаный черный (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00065706
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-21/01
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200 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Зажим кабельный из натуральной кожи для бережного хранения и транспортировки кабелей питания смартфонов, планшетов, ноутбуков и кабелей наушников.
Существует два варианта цветового исполнения.
Состояние: новый
s/n: N.A
В комплекте: кейс
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130706