Защитное стекло для Leica D-Lux7 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00064813
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-01-17/02
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Защитное стекло для Leica D-Lux7
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новое
# -----
Пробег: ----
В комплекте: защитное стекло, упаковка
Гарантия: 14 дней
Код товара: 129813