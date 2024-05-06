Объектив Юпитер 37А 135mm f/3.5 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075460 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-06

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшая царапина на линзе, потёртости корпуса. 4 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140460 Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: M39, M42

Год начала производства: 1975

Год окончания производства: 2006

Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах Состояние: 4; Небольшая царапина на линзе, потёртости корпуса.

Комплектация: бленда,крышка,чехол;

Гарантия 90 дней.

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