Объектив Юпитер 37А 135mm f/3.5 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075460
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-06
Причина уценки:
Небольшая царапина на линзе, потёртости корпуса.
4 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140460
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: M39, M42
Год начала производства: 1975
Год окончания производства: 2006
Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах
Состояние: 4; Небольшая царапина на линзе, потёртости корпуса.
Комплектация: бленда,крышка,чехол;
Гарантия 90 дней.
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