Описание

Код товара: 140337

Вид осветителя : моноблок

Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение

Мощность (макс) : 200 Вт

Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500 К

RGB режим : Нет

TLCI : 96

R9 : 96

TM-30 Rf : 94

TM-30 Rg : 103

Яркость : 8440 лк

Угол светового потока : 110 °

Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2 (в комплект не входят)

Вход : 24В, 8.33А

Дополнительные функции : управление через приложение

Габариты : 180 × 125 × 125 мм

ВНИМАНИЕ : аккумуляторы не входят в комплект

Байонет насадки : Bowens

Уровень собственного шума : 25 дБ

Вес : 4600 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: моноблок, кейс для переноски, стандартный рефлектор 13", адаптер для работы от двух акб. типа Sony N-PF, адаптер для работы от сети

Гарантия 14 дней.