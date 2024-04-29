Осветитель Yongnuo YNLUX200, светодиодный, 200 Вт (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075337
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-04-29/02
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140337
Вид осветителя : моноблок
Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
Мощность (макс) : 200 Вт
Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500 К
RGB режим : Нет
TLCI : 96
R9 : 96
TM-30 Rf : 94
TM-30 Rg : 103
Яркость : 8440 лк
Угол светового потока : 110 °
Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2 (в комплект не входят)
Вход : 24В, 8.33А
Дополнительные функции : управление через приложение
Габариты : 180 × 125 × 125 мм
ВНИМАНИЕ : аккумуляторы не входят в комплект
Байонет насадки : Bowens
Уровень собственного шума : 25 дБ
Вес : 4600 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: моноблок, кейс для переноски, стандартный рефлектор 13", адаптер для работы от двух акб. типа Sony N-PF, адаптер для работы от сети
Гарантия 14 дней.