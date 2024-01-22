Осветитель Yongnuo YNLUX200, светодиодный, 200 Вт, 2700-6500K (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072939
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-01-22/02
Причина уценки:
новый
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137939
Еще мощнее
Еще более мощная и современная версия ультракомпактного моноблока серии LUX от YongNuo обзавелась усовершенствованной матрицей диодов, что позволило увеличить мощность до 200 Вт, а также получить улучшенную цветопередачу для профессиональной работы. Осветитель имеет байонет Bowens, а также несколько встроенных FX режимов для создания видео эффектов
Видео не поддерживается Интеллектуальное охлаждение
Кулер активного охлаждения прогоняет воздух через все важные элементы, обеспечивая равномерную теплоотдачу. Интеллектуальная система сама распределит нагрузку, а низкий уровень шума всего в 25 дБ, позволяет записывать звук прямо со сцены
Удобное управление
Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX200 через фирменное приложение прямо с экрана смартфона
Состояние : NEW
Комплектация: полная заводская комплектация
Гарантия от 14 до 90 дней.