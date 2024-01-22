Описание

Код товара: 137939

Еще мощнее

Еще более мощная и современная версия ультракомпактного моноблока серии LUX от YongNuo обзавелась усовершенствованной матрицей диодов, что позволило увеличить мощность до 200 Вт, а также получить улучшенную цветопередачу для профессиональной работы. Осветитель имеет байонет Bowens, а также несколько встроенных FX режимов для создания видео эффектов

Видео не поддерживается Интеллектуальное охлаждение

Кулер активного охлаждения прогоняет воздух через все важные элементы, обеспечивая равномерную теплоотдачу. Интеллектуальная система сама распределит нагрузку, а низкий уровень шума всего в 25 дБ, позволяет записывать звук прямо со сцены

Удобное управление

Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX200 через фирменное приложение прямо с экрана смартфона



Состояние : NEW

Комплектация: полная заводская комплектация

Гарантия от 14 до 90 дней.