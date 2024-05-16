Описание

Код товара: 140692

Yongnuo YNE3-RX - это радиоприемник, который используется для беспроводного управления вспышками Canon Speedlite через радиосистему Canon E-TTL II.

Он имеет ряд функций, которые делают его привлекательным вариантом для фотографов:

Совместимость: YNΕ3-RX совместим со многими вспышками Canon Speedlite, включая YN-E3RT, YN-EXRT, 600EX II, 580EX II, 430EX II и т. д.

Многоканальность: приемник может работать на 15 каналах и в 6 группах, что позволяет управлять несколькими вспышками независимо друг от друга.

Большая дальность действия: дальность действия радиосигнала составляет до 100 метров, что обеспечивает свободу перемещения во время съемки.

Функции управления: с помощью приемника можно управлять режимом работы вспышки, мощностью вспышки, зуммом вспышки и т. д.

Обновление прошивки: прошивка приемника может быть обновлена через USB-порт для поддержания совместимости с новыми функциями и устройствами.

Доступная цена: YNΕ3-RX стоит значительно дешевле, чем оригинальные приемники Canon.

Yongnuo YNE3-RX - это отличный выбор для фотографов, которые хотят добавить беспроводное управление вспышками в свою систему Canon E-TTL II.

Он прост в использовании, функционален и доступен.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: коробка, кабели; без с/н.

Гарантия 90 дней.