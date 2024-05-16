Радиосинхронизатор Yongnuo YNE3-RX, приёмник (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075692
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-16
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140692
Yongnuo YNE3-RX - это радиоприемник, который используется для беспроводного управления вспышками Canon Speedlite через радиосистему Canon E-TTL II.
Он имеет ряд функций, которые делают его привлекательным вариантом для фотографов:
Совместимость: YNΕ3-RX совместим со многими вспышками Canon Speedlite, включая YN-E3RT, YN-EXRT, 600EX II, 580EX II, 430EX II и т. д.
Многоканальность: приемник может работать на 15 каналах и в 6 группах, что позволяет управлять несколькими вспышками независимо друг от друга.
Большая дальность действия: дальность действия радиосигнала составляет до 100 метров, что обеспечивает свободу перемещения во время съемки.
Функции управления: с помощью приемника можно управлять режимом работы вспышки, мощностью вспышки, зуммом вспышки и т. д.
Обновление прошивки: прошивка приемника может быть обновлена через USB-порт для поддержания совместимости с новыми функциями и устройствами.
Доступная цена: YNΕ3-RX стоит значительно дешевле, чем оригинальные приемники Canon.
Yongnuo YNE3-RX - это отличный выбор для фотографов, которые хотят добавить беспроводное управление вспышками в свою систему Canon E-TTL II.
Он прост в использовании, функционален и доступен.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: коробка, кабели; без с/н.
Гарантия 90 дней.