Компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов типа Sony NP-F и их аналогов. Для зарядки требуется сетевой адаптер питания 8В 5А или 19В 5А (например, адаптер Yongnuo или некоторые виды адаптеров для ноутбуков, с совместимым коннектором). При использовании адаптера на 8В устройство заряжает в стандартном режиме, с адаптером 19В можно включить ускоренный режим (80% за 2 часа). Сетевой адаптер в комплект не входит. Светодиодные индикаторы показывают ход заряда: 25%, 50%, 75% или 100%.