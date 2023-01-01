Зарядное устройство Yongnuo YN750C (для 2х NP-F750 / NP-F970) (уцененный)
Код товара : УТ-00072165
Артикул : YN750C (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактное зарядное устройство для 2 аккумуляторов типа Sony NP-F и их аналогов. Для зарядки требуется сетевой адаптер питания 8В 5А или 19В 5А (например, адаптер Yongnuo или некоторые виды адаптеров для ноутбуков, с совместимым коннектором). При использовании адаптера на 8В устройство заряжает в стандартном режиме, с адаптером 19В можно включить ускоренный режим (80% за 2 часа). Сетевой адаптер в комплект не входит. Светодиодные индикаторы показывают ход заряда: 25%, 50%, 75% или 100%.