Осветитель Yongnuo YN600L светодиодный, 36 Вт, 5500K (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075959 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-25/5



Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 8 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип осветитель

Осветительный элемент светодиодный

Цветовая температура 5500 K

Питание от аккумулятора и сети

Особенности пульт ДУ, регулировка яркости освещения, шторка в комплекте, регулировка мощности

Дополнительная информация Сетевой адаптер в комплекте. Код товара: 140959

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Светодиодная панель, два фильтра, блок питания, ПДУ.

Гарантия 90 дней.

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