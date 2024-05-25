Осветитель Yongnuo YN600L светодиодный, 36 Вт, 5500K (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075959
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-25/5
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
8 500 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип осветитель
Осветительный элемент светодиодный
Цветовая температура 5500 K
Питание от аккумулятора и сети
Особенности пульт ДУ, регулировка яркости освещения, шторка в комплекте, регулировка мощности
Дополнительная информация Сетевой адаптер в комплекте.
Код товара: 140959
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Светодиодная панель, два фильтра, блок питания, ПДУ.
Гарантия 90 дней.
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