Описание

Недорогая и достаточно мощная светодиодная панель, отлично подходящая для предметной фотосъемки и видеозаписи. Небольшой вес позволяет использовать ее при выездной съемке, а регулируемая цветовая температура дает возможность подстроиться под другие источники света в кадре или наоборот, осветить объект более теплым / более холодным светом для решения творческих задач. На панели расположено 192 крупных светодиода: 96 с теплым светом (3200K) и 96 с холодным (5500K). 2 отдельных цифровых диммера позволяют независимо и плавно изменять яркость теплых и холодных светодиодов. Качественные электронные схемы обеспечивают стабильность электропитания, без волнового или стробоскопического эффекта. Панель YN600 Air на 50% тоньше и на 10% легче своей предшественницы, а площадь осветительной поверхности, напротив, увеличена в 1.5 раза, что создает более широкий, более мягкий заполняющий свет.

Питание: YN600 Air работает от 2 аккумуляторов типа NP-F или от сетевого адаптера 12В 5А, источники питания продаются отдельно.

Установка: в комплекте с панелью поставляется ручка. Углубление в рукоятке позволяет фиксировать эту ручку на стандартном штифте студийных стоек (5/8", 16 мм). С помощью различных адаптеров, продающихся отдельно, можно смонтировать данную панель на другие варианты держателей.

Комплект поставки: светодиодная панель, рукоятка, мягкий чехол.