Описание

Компактный осветитель с регулировкой температуры (3200 - 5600К) и полноцветным режимом (RGB), снабженный собственным аккумулятором 5600 мАч для автономной работы. Может использоваться в руках или устанавливаться на стойки / другие держатели благодаря штативной резьбе 1/4". На полной яркости батареи хватает приблизительно на 150 минут работы. Наибольшую ценность представляет цветной RGB режим. Нужный цвет можно выбрать с помощью клавиш на самом приборе.

Встроенный аккумулятор можно использовать для подзарядки телефона или других мобильных устройств (ток 5В 1А).

Основным отличием от версии YN60 Pro является то, что YN60 Pro может по Bluetooth соединяться с мобильным телефоном для дистанционного управления, выбора цвета и так далее.