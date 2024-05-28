Вспышка Yongnuo YN560-II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075988 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-28/2

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Описание Код товара: 140988 Максимальное ведущее число: 58 (ISO 100, 105мм)

Режим работы вспышки: M, S1, S2, Multi

Минимальное расстояние фокусировки: 0.35 м

Вверх/Вниз: -7 - 90 градусов

Влево/Вправо: 0-270 градусов

Источники питания: 4 батареи размера AA Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: вспышка, чехол, лапка

Гарантия 90 дней.

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