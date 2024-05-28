Вспышка Yongnuo YN560-II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075988
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-28/2
Причина уценки:
Следы эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
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Описание
Код товара: 140988
Максимальное ведущее число: 58 (ISO 100, 105мм)
Режим работы вспышки: M, S1, S2, Multi
Минимальное расстояние фокусировки: 0.35 м
Вверх/Вниз: -7 - 90 градусов
Влево/Вправо: 0-270 градусов
Источники питания: 4 батареи размера AA
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: вспышка, чехол, лапка
Гарантия 90 дней.
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