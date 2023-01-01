Описание

Светодиодный осветитель в форме «световой палки» поддерживает работу в режиме белого света 5600К (360 светодиодов), а также цветной RGB режим (60 SMD светодиодов). В комплекте также идет оранжевые конверсионный светофильтр, который преобразует температуру белого света до прибл. 3200К. Компактный беспроводной пульт управления работает на расстоянии до 15 метров. Основным отличием осветителя YN360III Pro от обычного YN360III является вдвое большая мощность при работе в RGB режиме: 20 Вт против 11, соответственно и освещенность на расстоянии 0.5 м составляет 1970 лк против 495 лк.

Точность цветопередачи CRI 96+ означает, что все цвета, включая оттенки кожи, передаются максимально точно, без сдвига в зеленую или красную сторону. Угол освещения составляет 110° для режима белого цвета и 55° для цветного.

В комплекте идет компактный беспроводной пульт управления, который работает на расстоянии до 15 метров.

Yongnuo YN360III Pro может работать от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания 12В 2А. И аккумулятор, и сетевой адаптер нужно покупать отдельно.

Комплектация: