Описание

YN360 III - это совершенно новый светодиодный осветитель компании Yongnuo, который реализует более яркий свет, обеспечивает больший угол освещения и позволяет настроить практически любой оттенок. Осветитель состоит из 360 ультраярких обычных светодиодов и 60 RGB SMD светодиодов, которые обеспечивают цветное освещение. В комплекте также идет оранжевый конверсионный светофильтр, который создает теплый белый свет 3200К.

Модель YN360 III оснащена новейшим многоканальным контроллером беспроводного управления, благодаря чему настройку яркости и включение осветителя можно выполнять не только посредством камеры. В то же время можно задавать настройки для каждой из 8 групп осветителей в отдельности. Осветитель поддерживает возможность дистанционного управления через приложение на мобильном телефоне. Загрузите приложение на официальном сайте компании Yongnuo. После его установки на мобильный телефон появляется возможность управлять осветителем дистанционно со своего телефона, считывать текущие значения яркости и канала связи, а также переключаться между 8 доступными группами.

Осветитель YN360 III может работать от литиевого аккумулятора типа NP-F и внешнего источника питания. В осветителе используется запатентованная компанией Yongnuo технология управления светодиодами, которая позволяет предотвратить появление волн, стробирование и другие нежелательные эффекты.