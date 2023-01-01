Описание

Yongnuo YN360 III отличается от предыдущих моделей плоской формой корпуса: улучшено охлаждение светодиодов. Управление осуществляется с помощью съемного пульта с сенсорным RGB диском. Также добавлены режимы спецэффектов, такие как молния, полицейская «люстра», рассвет, всего 10 эффектов, которые можно использовать при съемке видео. Аккумулятор съемный, типа Sony NP-F (не входит в комплект). Также может использоваться постоянное питание от сети (блок питания продается отдельно).

Yongnuo YN360 III легко удерживается в руке, также можно использовать штативы и аналогичные держатели с винтом 1/4".

Яркость данной панели также немного выше, чем у предыдущих.

Данная версия: с изменяемой цветовой температурой. На корпусе расположены 180 светодиодов 3200К, 180 светодиодов 5500К и 60 RGB светодиодов.