Осветитель Yongnuo YN360III Pro, 3200-5600K, RGB, 21 Вт
Код товара : УТ-00070187
Артикул : YN360III 3200-5600K Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Светодиодный осветитель в форме «световой палки» поддерживает регулировку температуры белого цвета в диапазоне от 3200К до 5500К, а также цветной RGB режим. Всего на поверхности осветителя располагается 420 светодиодов, из них 180 холодного белого свечения, 180 – теплого белого и 60 – RGB SMD. Основным отличием осветителя YN360III Pro от обычного YN360III является вдвое большая мощность при работе в RGB режиме: 20 Вт против 11, соответственно и освещенность на расстоянии 0.5 м составляет 1970 лк против 495 лк. Точность цветопередачи CRI 96+ означает, что все цвета, включая оттенки кожи, передаются максимально точно, без сдвига в зеленую или красную сторону. Угол освещения составляет 110° для режима белого цвета и 55° для цветного.
В комплекте идет компактный беспроводной пульт управления, который работает на расстоянии до 15 метров.
Yongnuo YN360III Pro может работать от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания 12В 2А. И аккумулятор, и сетевой адаптер нужно покупать отдельно.
В комплект с осветителем входит плотный чехол с плечевым ремнем, теплый CT светофильтр и пульт ДУ.