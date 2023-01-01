Описание

Светодиодный осветитель в форме «световой палки» поддерживает регулировку температуры белого цвета в диапазоне от 3200К до 5500К, а также цветной RGB режим. Всего на поверхности осветителя располагается 420 светодиодов, из них 180 холодного белого свечения, 180 – теплого белого и 60 – RGB SMD. Основным отличием осветителя YN360III Pro от обычного YN360III является вдвое большая мощность при работе в RGB режиме: 20 Вт против 11, соответственно и освещенность на расстоянии 0.5 м составляет 1970 лк против 495 лк. Точность цветопередачи CRI 96+ означает, что все цвета, включая оттенки кожи, передаются максимально точно, без сдвига в зеленую или красную сторону. Угол освещения составляет 110° для режима белого цвета и 55° для цветного.

В комплекте идет компактный беспроводной пульт управления, который работает на расстоянии до 15 метров.

Yongnuo YN360III Pro может работать от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания 12В 2А. И аккумулятор, и сетевой адаптер нужно покупать отдельно.

В комплект с осветителем входит плотный чехол с плечевым ремнем, теплый CT светофильтр и пульт ДУ.