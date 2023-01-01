Описание

Компактный светодиодный осветитель с большим количеством светодиодов. Вытянутая форма позволяет комфортно держать его в руке. Благодаря магнитному креплению лампу можно закрепить на любой металлической поверхности. Цветовая температура регулируется от 2700K до 7500K. Регулировку цвета можно производить с помощью диммера, расположенного на рукоятке. Для удаленной настройки и регулировки можно использовать приложение. Осветитель оборудован приемником для дистанционного управления со смартфона на расстоянии до 15 метров. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Осветитель оснащен литиевым аккумулятором, одного заряда хватает приблизительно на 1.5 часа свечения при 100% яркости.

Есть режим спецэффектов:

Фотовспышки

Фейерверк

Молния

Пульсация

Полицейская машина

Скорая помощь

Пожарная машина

Свеча

Сигнал СОС

Благодаря наличию штативных гнезд с обоих концов прибора, при необходимости можно состыковать 2 и более YongNuo YN360 Mini, чтобы создать один мощный источник света.