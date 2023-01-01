Осветитель Yongnuo YN360 Mini, 2700-7500К, RGB, 10 Вт
Код товара : УТ-00067053
Артикул : YN360MINI
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
10 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
96
Угол освещения
55°
Прочие характеристики
Вес
385 г
Вес (брутто), г
1.300
Описание
Компактный светодиодный осветитель с большим количеством светодиодов. Вытянутая форма позволяет комфортно держать его в руке. Благодаря магнитному креплению лампу можно закрепить на любой металлической поверхности. Цветовая температура регулируется от 2700K до 7500K. Регулировку цвета можно производить с помощью диммера, расположенного на рукоятке. Для удаленной настройки и регулировки можно использовать приложение. Осветитель оборудован приемником для дистанционного управления со смартфона на расстоянии до 15 метров. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Осветитель оснащен литиевым аккумулятором, одного заряда хватает приблизительно на 1.5 часа свечения при 100% яркости.
Есть режим спецэффектов:
- Фотовспышки
- Фейерверк
- Молния
- Пульсация
- Полицейская машина
- Скорая помощь
- Пожарная машина
- Свеча
- Сигнал СОС
Благодаря наличию штативных гнезд с обоих концов прибора, при необходимости можно состыковать 2 и более YongNuo YN360 Mini, чтобы создать один мощный источник света.