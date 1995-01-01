Yongnuo YN150 Ultra RGB – это высокомощный осветитель-моноблок с байонетом mini Bowens, возможностью регулировки цветовой температуры и полноцветным RGB режимом. Устройство при этом очень компактно: при длине 13 см и ширине около 10 см оно представляет собой «кубик», который легко ложится в руку. Вес осветителя составляет всего 640 г, поэтому он легко может использоваться с рук. Прибор поддерживает 3 типа источников питания: это 1) обычные сетевые адаптеры 24-36В с круглым штекером DC 5521, 2) USB-источники (сетевые адаптеры или универсальные аккумуляторы) с поддержкой Power Delivery до 140 Вт и 3) аккумуляторы 21В для рабочего электроинструмента стандарта Dayi A3 (популярный стандарт в Китае). В продаже также встречаются недорогие адаптеры, позволяющие использовать более распространенные у нас батареи Makita и других производителей. Обратите внимание: ничего из этого не входит в комплект – для снижения базовой стоимости.

Регулировка цветовой температуры (режим CCT) позволяет делать свет теплым, нейтральным или холодным, в зависимости от снимаемого сюжета. Более того, у RGB версии есть возможность корректировки зеленый / маджента, что встречается не так часто. В RGB режиме управление осуществляется по принципу HSI: выбираете один из 360 цветов (Hue), затем его насыщенность и яркость. Для настроек можно использовать диск и клавиши, расположенные сбоку на корпусе, или же бесплатное мобильное приложение от Yongnuo – по Bluetooth YN150 Ultra RGB можно управлять с расстояния до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 31 (фейерверк, маячки скорой / полиции / пожарных, дискотека и так далее).

Байонет mini Bowens позволяет устанавливать различные насадки для контроля за светом: жесткие рефлекторы, шторки, смягчающие софтбоксы, проекционные насадки с масками гобо и так далее. В продаже также легко найти адаптеры на полноразмерное крепление Bowens, которое сюда просто не поместилось – с таким адаптером выбор насадок вырастет еще в несколько раз.

В целом Yongnuo YN150 Ultra RGB – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Выбор в качестве источника питания батарей от электроинструмента – решение, конечно, нестандартное, но позволяющее использовать очень недорогие и емкие батарей (гораздо доступнее аккумуляторов V-Mount).

Характеристики