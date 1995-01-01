Осветитель Yongnuo YN150 Ultra Bi, 2700-6500К, 150 Вт, mini Bowens
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Характеристики
Описание
Yongnuo YN150 Ultra Bi – это высокомощный осветитель-моноблок с байонетом mini Bowens и возможностью регулировки цветовой температуры. Устройство при этом очень компактно: при длине 13 см и ширине около 10 см оно представляет собой «кубик», который легко ложится в руку. Вес осветителя составляет всего 640 г, поэтому он легко может использоваться с рук. Прибор поддерживает 3 типа источников питания: это 1) обычные сетевые адаптеры 24-36В с круглым штекером DC 5521, 2) USB-источники (сетевые адаптеры или универсальные аккумуляторы) с поддержкой Power Delivery до 140 Вт и 3) аккумуляторы 21В для рабочего электроинструмента стандарта Dayi A3 (популярный стандарт в Китае). В продаже также встречаются недорогие адаптеры, позволяющие использовать более распространенные у нас батареи Makita и других производителей. Обратите внимание: ничего из этого не входит в комплект – для снижения базовой стоимости.
Регулировка температуры позволяет делать свет теплым, нейтральным или холодным, в зависимости от снимаемого сюжета. Для настроек можно использовать диск и клавиши, расположенные сбоку, или же бесплатное мобильное приложение от Yongnuo – по Bluetooth YN150 Ultra Bi можно управлять с расстояния до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 12.
Байонет mini Bowens позволяет устанавливать различные насадки для контроля за светом: жесткие рефлекторы, шторки, смягчающие софтбоксы, проекционные насадки с масками гобо и так далее. В продаже также легко найти адаптеры на полноразмерное крепление Bowens, которое сюда просто не поместилось – с таким адаптером выбор насадок вырастет еще в несколько раз.
В целом Yongnuo YN150 Ultra Bi – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Выбор в качестве источника питания батарей от электроинструмента – решение, конечно, нестандартное, но позволяющее использовать очень недорогие и емкие батарей (гораздо доступнее аккумуляторов V-Mount).
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 150 Вт
- Освещенность: 7110 лк (на 1 м, 5600К)
- Цветовая температура: 2700К ~ 6500К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
- Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение - до 50 м, через пульт ДУ (не входит в комплект) до 100 м
- Работа от аккумулятора: USB-C PD 3.1 вход для внешних аккумуляторов (до 140 Вт) + крепление для аккумуляторов от электроинструмента типа Dayi A3 (21В, 150 Вт)
- Работа от сети: вход DC5521 для сетевых адаптеров, 24-36В 6.25А (при меньшем напряжении максимальная мощность снижается)
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: mini Bowens
- Тип крепления: 2 резьбовых гнезда: 1/4" и 3/8"
- Вес: 640 г
- Размеры: 13.2 х 9.9 х 9.6 см
- Комплектация: осветитель, документация. Внимание: источники питания продаются отдельно!
- Страна производства: Китай