Осветитель Yongnuo YN150 3200-5600K, 150 Вт, mini Bowens
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Характеристики
Описание
Yongnuo YN150 – это высокомощный осветитель-моноблок с байонетом mini Bowens и возможностью регулировки цветовой температуры. Устройство при этом очень компактно: оно представляет собой небольшой «кубик», который легко ложится в руку и помещается в стандартную ячейку для объектива в вашей фотосумке или фоторюкзаке. Вес осветителя составляет всего 550 г, поэтому он легко может использоваться с рук, на удочке / моноподе. В базовой комплектации прибор поддерживает только 1 вариант питания: от стандартных сетевых адаптеров 24В с круглым штекером DC 5521 (не входят в комплект). В версии Kit идет батарейная ручка либо для 2-4 батарей типа NP-F, либо для 1 аккумулятора типа V-Mount.
Регулировка температуры позволяет делать свет теплым, нейтральным или холодным, в зависимости от снимаемого сюжета. Для настроек можно использовать диск и клавиши, расположенные сбоку, или же бесплатное мобильное приложение от Yongnuo – по Bluetooth можно управлять с расстояния до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 12.
Байонет mini Bowens позволяет устанавливать различные насадки для контроля за светом: жесткие рефлекторы, шторки, смягчающие софтбоксы, проекционные насадки с масками гобо и так далее. В продаже также легко найти адаптеры на полноразмерное крепление Bowens, которое сюда просто не поместилось – с таким адаптером выбор насадок вырастет еще в несколько раз.
В целом Yongnuo YN150 – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Доступная цена дает возможность с легкостью оборудовать профессиональную студию с 3-4 подобными приборами.
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 150 Вт
- Освещенность: 5300 лк (на 1 м, 5600К)
- Световой поток: 19950 лм
- Цветовая температура: при мощности до 120К: 2700-6500К, при мощности 120-150 Вт 3200-5600К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 1-100%, плавная
- Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение - до 50 м, через пульт ДУ (не входит в комплект) до 100 м
- Работа от аккумулятора: через батарейную рукоятку (входит только в комплектацию Kit)
- Работа от сети: вход DC in 5521 24В 6.25А (сетевой адаптер не входит в комплект)
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: mini Bowens
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
- Вес: 550 г
- Размеры: 12.2 х 8.8 х 8.8 см
- Особые характеристики: 12 спецэффектов
- Комплектация: осветитель, документация. Внимание: источники питания продаются отдельно!
- Страна производства: Китай