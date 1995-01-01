Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Yongnuo YN150 3200-5600K, 150 Вт, mini Bowens

  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
  • YN150 3200-5600K, 150 Вт
Код товара:УТ-00088430
Артикул:YN150 3200-5600K

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Yongnuo YN150 – это высокомощный осветитель-моноблок с байонетом mini Bowens и возможностью регулировки цветовой температуры. Устройство при этом очень компактно: оно представляет собой небольшой «кубик», который легко ложится в руку и помещается в стандартную ячейку для объектива в вашей фотосумке или фоторюкзаке. Вес осветителя составляет всего 550 г, поэтому он легко может использоваться с рук, на удочке / моноподе. В базовой комплектации прибор поддерживает только 1 вариант питания: от стандартных сетевых адаптеров 24В с круглым штекером DC 5521 (не входят в комплект). В версии Kit идет батарейная ручка либо для 2-4 батарей типа NP-F, либо для 1 аккумулятора типа V-Mount.

Регулировка температуры позволяет делать свет теплым, нейтральным или холодным, в зависимости от снимаемого сюжета. Для настроек можно использовать диск и клавиши, расположенные сбоку, или же бесплатное мобильное приложение от Yongnuo – по Bluetooth можно управлять с расстояния до 50 метров. Приложение также обладает такой функцией как «музыкальный режим» и дает возможность настроить свои собственные спецэффекты. Предустановленных эффектов в этом приборе 12.

Байонет mini Bowens позволяет устанавливать различные насадки для контроля за светом: жесткие рефлекторы, шторки, смягчающие софтбоксы, проекционные насадки с масками гобо и так далее. В продаже также легко найти адаптеры на полноразмерное крепление Bowens, которое сюда просто не поместилось – с таким адаптером выбор насадок вырастет еще в несколько раз.

В целом Yongnuo YN150 – это очень компактный и мощный осветитель, который можно использовать как в студии, так и при выездной съемке. Доступная цена дает возможность с легкостью оборудовать профессиональную студию с 3-4 подобными приборами.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный моноблок
  • Мощность: 150 Вт
  • Освещенность: 5300 лк (на 1 м, 5600К)
  • Световой поток: 19950 лм
  • Цветовая температура: при мощности до 120К: 2700-6500К, при мощности 120-150 Вт 3200-5600К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: 1-100%, плавная
  • Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение - до 50 м, через пульт ДУ (не входит в комплект) до 100 м
  • Работа от аккумулятора: через батарейную рукоятку (входит только в комплектацию Kit)
  • Работа от сети: вход DC in 5521 24В 6.25А (сетевой адаптер не входит в комплект)
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: mini Bowens
  • Тип крепления: штативное гнездо 1/4"
  • Вес: 550 г
  • Размеры: 12.2 х 8.8 х 8.8 см
  • Особые характеристики: 12 спецэффектов
  • Комплектация: осветитель, документация. Внимание: источники питания продаются отдельно!
  • Страна производства: Китай