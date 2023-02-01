Описание

Код товара: 130098

Портативный накамерный осветитель с ножкой для установки в башмак камеры или во внешний держатель. На поверхности расположены 140 белых светодиодов с цветовой температурой 5500К. Работает либо от 6 стандартных батареек или аккумуляторов типа АА, либо от 1 литий-ионного аккумулятора типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 или аналогов. Регулировка мощности осуществляется диском на корпусе

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: осветитель, оранжевый фильтр, подставка, наклонный крепёж подставки, коробка, документы

Гарантия 90 дней.