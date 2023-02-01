Осветитель Yongnuo YN1410 LED, светодиодный, 5500К (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00065098
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-02-01/01НМ
Причина уценки:
с небольшими следами эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 130098
Портативный накамерный осветитель с ножкой для установки в башмак камеры или во внешний держатель. На поверхности расположены 140 белых светодиодов с цветовой температурой 5500К. Работает либо от 6 стандартных батареек или аккумуляторов типа АА, либо от 1 литий-ионного аккумулятора типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 или аналогов. Регулировка мощности осуществляется диском на корпусе
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: осветитель, оранжевый фильтр, подставка, наклонный крепёж подставки, коробка, документы
Гарантия 90 дней.