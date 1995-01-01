Yongnuo YN120 RGB – компактная световая панель, на которой расположено 42 светодиода теплого свечения, 42 холодного и 36 RGB светодиодов. Максимальная мощность: 8 Вт. Прибор имеет три режима работы: белый свет с регулировкой цветовой температуры (CCT), цветной HSI режим и режим спецэффектов (короткие вспышки, переливы света - всего 31 вариант). Управление осуществляется через 4 кнопки на задней панели: первая включает панель и переключает между режимами (короткие нажатия), вторая переключает между параметрами, которые регулируются кнопками «+» и «-», все довольно просто и понятно. В цветном режиме работает схема HSI: вы выбираете оттенок (Hue) по 360° шкале спектра, а потом его насыщенность и яркость. Все текущие настройки и оставшийся заряд батареи отображаются на монохромном ЖК дисплее.

Прибор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 3000 мАч, которого хватает приблизительно на 1.5 часа работы с максимальной яркостью. Возможна также работа с постоянным питанием через USB-C разъем.

Для установки на камеру и различные держатели на корпусе предусмотрено 2 штативных гнезда 1/4" – YN120 RGB можно установить как горизонтально, так и вертикально. В комплекте также идет адаптер в холодный башмак для аксессуаров.

В целом, Yongnuo YN120 RGB – это недорогой осветитель, который может применяться в самых разных сюжетах: при проведении онлайн-стримов, в продуктовой фотографии и художественной портретной съемке, для рисования светом и так далее. Доступная цена позволяет приобрести сразу 2-3 таких осветителя для создания сложных схем освещения.

Характеристики