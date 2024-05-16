Описание

Код товара: 140691

Yongnuo YN-E3-RT - это радиосинхронизатор, который используется для управления вспышками Canon Speedlite по радиоканалу E-TTL II.

Он обладает множеством функций, делающих его привлекательным выбором для фотографов:

Совместимость:

Вспышки: YN-E3-RT совместим со многими вспышками Canon Speedlite, включая YN600EX RT, YN-EXRT, 600EX II, 580EX II, 430EX II и т. д.

Камеры: синхронизатор совместим с широким спектром фотоаппаратов Canon EOS, включая EOS R5, EOS R6, EOS 1DX Mark III, EOS 5D Mark IV и т. д.

Функции:

Многоканальность: работает на 15 каналах и в 6 группах, что позволяет управлять несколькими вспышками независимо друг от друга.

Большая дальность действия: дальность действия радиосигнала составляет до 100 метров, обеспечивая свободу перемещения во время съемки.

Мощное управление вспышкой: можно управлять режимом работы вспышки, мощностью вспышки, зуммом вспышки и т. д.

Синхронизация по второй шторке: позволяет снимать с более естественным освещением в условиях низкой освещенности.

Моделирующая вспышка: можно использовать для предварительного просмотра освещения сцены.

Функция TTL: автоматическое определение экспозиции для вспышки.

Функция Manual: ручная регулировка мощности вспышки.

Обновление прошивки: прошивка синхронизатора может быть обновлена через USB-порт для поддержания совместимости с новыми функциями и устройствами.

Yongnuo YN-E3-RT - это отличный выбор для фотографов, которые хотят добавить беспроводное управление вспышками в свою систему Canon E-TTL II.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: чехол, коробка, кабель; без с/н;

Гарантия 90 дней.