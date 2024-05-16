Радиосинхронизатор Yongnuo YN-E3-RT, передатчик (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075691
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-16
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140691
Yongnuo YN-E3-RT - это радиосинхронизатор, который используется для управления вспышками Canon Speedlite по радиоканалу E-TTL II.
Он обладает множеством функций, делающих его привлекательным выбором для фотографов:
Совместимость:
Вспышки: YN-E3-RT совместим со многими вспышками Canon Speedlite, включая YN600EX RT, YN-EXRT, 600EX II, 580EX II, 430EX II и т. д.
Камеры: синхронизатор совместим с широким спектром фотоаппаратов Canon EOS, включая EOS R5, EOS R6, EOS 1DX Mark III, EOS 5D Mark IV и т. д.
Функции:
Многоканальность: работает на 15 каналах и в 6 группах, что позволяет управлять несколькими вспышками независимо друг от друга.
Большая дальность действия: дальность действия радиосигнала составляет до 100 метров, обеспечивая свободу перемещения во время съемки.
Мощное управление вспышкой: можно управлять режимом работы вспышки, мощностью вспышки, зуммом вспышки и т. д.
Синхронизация по второй шторке: позволяет снимать с более естественным освещением в условиях низкой освещенности.
Моделирующая вспышка: можно использовать для предварительного просмотра освещения сцены.
Функция TTL: автоматическое определение экспозиции для вспышки.
Функция Manual: ручная регулировка мощности вспышки.
Обновление прошивки: прошивка синхронизатора может быть обновлена через USB-порт для поддержания совместимости с новыми функциями и устройствами.
Yongnuo YN-E3-RT - это отличный выбор для фотографов, которые хотят добавить беспроводное управление вспышками в свою систему Canon E-TTL II.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: чехол, коробка, кабель; без с/н;
Гарантия 90 дней.