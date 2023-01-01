Описание

Мощный осветитель Yongnuo YN-9000 со шторками и софтбоксом. Управление прибором осуществляется с помощью кнопок на задней панели, через приложение, с помощью пульта. Возможно изменение цветовой температуры от 3200 до 5500К. Скорректировать световой поток можно при помощи шторок, а также софтбокса, поставляемого в комплекте.

Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Оснащен дополнительно шторками для улучшения эффекта рассеивания и обеспечения большого угла освещения. Осветительное устройство может функционировать как от сетевого адаптера, так и от двух аккумуляторных батарей NP-F970. Управлять осветителем можно при помощи кнопок на задней панели и удаленно используя пульт или приложение. С мобильного устройства можно регулировать интенсивность света.

Аккумулятор и сетевой адаптер не идут в комплекте и приобретаются отдельно.

Характеристики:

Цветовая температура: 3200K-5600K

Индекс цветопередачи: ≥95

Энергопотребление: 65 Вт

Угол освещения: 55°

Яркость: 7200 лм

Питание: 2 аккумулятора типа NP-F или сетевой адаптер 19В 5А

Размер: 410*410*75 мм

Вес: 2700 г

Комплектация: