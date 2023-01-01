Описание

Комплект из блока управления и приемника для камер Canon, работающий на радиочастотах (2.4 ГГц). Позволяет управлять 3 группами вспышек (7 каналов), с автоматическим управлением мощностью (TTL) и высокоскоростной синхронизацией (HSS). Настройки легко изменять с помощью крупного монохромного ЖК экрана с подсветкой. Вспышки можно подключать через горячий башмак или через PC-терминал. Оба устройства имеют ИК лампу подсветки автофокуса для помощи камере при слабом освещении. Комплект имеет 3 основных режима работы: TTL, ручной и мульти (стробоскоп), при этом режимы моно сочетать: например, одна группа вспышек может работать в TTL, вторая в ручном режиме, третья - в режиме стробоскопа. Поддерживает HSS синхронизацию до 1/8000 с с совместимыми вспышками, с моделями, не поддерживающими HSS максимальная скорость синхронизации составляет 1/250 с.

Полностью совместимые вспышки: Canon 600EX, 600EX-RT, 580EX II, 430EX II, 320EX, 270EX, 270EX II; Yongnuo YN600EX-RT, YN568EX, YN568EX II, YN565, YN565 II, YN468, YN468 II, YN467, YN467 II, YN465. Вспышки других производителей для системы Canon также будут, скорее всего, поддерживаться, хотя это не проверялось производителем. Возможна работа с камерами Nikon и вспышками Nikon, но только в ручном режиме и без HSS.

Помимо поджига вспышек, трансиверы YN622 могут использоваться для дистанционного спуска затвора камеры, что получает заснять один и тот же момент сразу с нескольких ракурсов. В комплекте идут два кабеля, с интерфейсами C1 и C3. Совместимые камеры: Canon 5D Mark II, 5D Mark III, 5Ds, 5DsR, 1Dx, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 1D Mark III, 7D mark II, 6D, 70D, 7D, 60D, 50D, 40D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 1000D, 1100D, 1200D, 5D, 10D, 20D, 30D, 300D, 350D, 1D, 1D Mark II и более новые.

Рабочая дистанция: 100 м

Количество каналов: 7

Режимы вспышки: E-TTL / E-TTL II, Ручной, Multi

Синхронизация: по 1 шторке, по 2 шторке, высокоскоростная

Группы: 3 группы (А/В/С)

Максимальная скорость синхронизации: 1/8000 с.

Вход: Горячий башмак

Выход: Горячий башмак, PC-порт

Интерфейс для обновления прошивки: Micro USB

Батареи: 2 батареи типа АА (поддержка перезаряжаемых 1.2 В аккумуляторов)

Продолжительность работы в режиме ожидания: 60 ч.

Размеры: 90 х 53 х 39 мм.

Вес: прибл. 80 г (без элементов питания)

Комплектация: трансивер Yongnuo YN-622C II - 2 шт., инструкция, гарантийный талон.