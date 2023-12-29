Описание

Радиосинхронизатор Yongnuo YN-622 C предназначен для с дистанционного запуска и управления внешними накамерными вспышками в режимах E-TTL, E-TTL II, ручном режиме (М) и для запуска студийных вспышек-моноблоков. Вспышкой, удаленной от камеры на расстоянии, можно также легко управлять, как если бы она стояла на «горячем башмаке» фотокамеры – нет необходимости ходить, норовя задеть и уронить стойки с зонтами, софтбоксами и настраивать вспышки вручную – необходимые поправки можно внести дистанционно прямо через меню камеры (для совместимых моделей камер-вспышек). По своим свойствам радиосинхронизатор Pixel King очень похож на синхронизаторы PocketWizard и Pixel King. Поддержка E-TTL, E-TTL II режимов, высокоскоростная синхронизация до 1/8000, синхронизация по первой и/или второй шторке затвора, управление мощностью импульса вспышки на расстоянии, несколько независимых групп управляемых вспышек – все это и многое другое доступно с использованием радиосинхронизаторов Yongnuo YN-622C.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: -

Гарантия 90 дней.