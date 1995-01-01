Описание

Yongnuo YN6000 – светодиодная панель мощностью 50 Вт, которая подходит для эффективного освещения больших локаций. Создает мягкий заполняющий свет, который можно дополнительно смягчить с помощью тканевого софтбокса, идущего в комплекте. Встроенные металлические шторки позволяют регулировать угол освещения, а кронштейн-лира – свободно управлять углом наклона панели. Панель использует пассивное охлаждение: перфорированный алюминиевый корпус отводит тепло абсолютно бесшумно, что позволяет снимать камерные сцены.

Панель выпускается в 2 вариантах: осветитель дневного света (5600К) и биколорный осветитель 3200-5600К. На поверхности YN6000 расположено 600 ярких светодиодов, во втором случае 300 из них будет светить теплым светом, и 300 – холодным. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI ≥ 95) сложные тона, такие как оттенки кожи, передаются естественно и приятно для глаз.

YN6000 работает с дистанционным управлением: в комплекте идет пульт ДУ, также можно использовать мобильное приложение Yongnuo. Дальность действия: до 15 метров.

Для питания панели можно использовать сетевой адаптер 12В 5А (не входит в комплект) или 2 аккумулятора типа NP-F (продаются отдельно).

Комплектация: