Осветитель Yongnuo YN6000 светодиодный, 5600K, 50 Вт, с софтбоксом
Код товара : УТ-00072371
Артикул : YN6000kit 5600K
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Yongnuo YN6000 – светодиодная панель мощностью 50 Вт, которая подходит для эффективного освещения больших локаций. Создает мягкий заполняющий свет, который можно дополнительно смягчить с помощью тканевого софтбокса, идущего в комплекте. Встроенные металлические шторки позволяют регулировать угол освещения, а кронштейн-лира – свободно управлять углом наклона панели. Панель использует пассивное охлаждение: перфорированный алюминиевый корпус отводит тепло абсолютно бесшумно, что позволяет снимать камерные сцены.
Панель выпускается в 2 вариантах: осветитель дневного света (5600К) и биколорный осветитель 3200-5600К. На поверхности YN6000 расположено 600 ярких светодиодов, во втором случае 300 из них будет светить теплым светом, и 300 – холодным. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI ≥ 95) сложные тона, такие как оттенки кожи, передаются естественно и приятно для глаз.
YN6000 работает с дистанционным управлением: в комплекте идет пульт ДУ, также можно использовать мобильное приложение Yongnuo. Дальность действия: до 15 метров.
Для питания панели можно использовать сетевой адаптер 12В 5А (не входит в комплект) или 2 аккумулятора типа NP-F (продаются отдельно).
Комплектация:
- Световая панель с кронштейном и шторками
- Софтбокс
- Приемник ДУ
- Пульт ДУ
- Сумка для хранения и транспортировки
- Документация