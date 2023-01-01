Описание

Модель YN-600L, конечно условно можно назвать накамерным светом, т.к в комплектации нет крепления для установки на камеру, да и габариты осветителя для этого немного великоваты. Хотя при желании можно отдельно приобрести специальный переходник для крепления на камеру. Данный прибор имеет 600 ярких светодиодов с цветовой температурой 5500K и его назначение гораздо шире, чем у накамерного света. Осветитель можно закрепить на студийную стойку или штатив.При этом, благодаря новой инновационной схеме преобразования электроэнергии в свет (КПД > 89%) осветитель YongNuo отличается повышенной продолжительностью работы. Для того чтобы избежать перегрева устройства во время долгой студийной съемки, на задней панели светильника расположен вентилятор, с функцией автоматического включения и выключения.

Осветитель YongNuo YN-600 имеет возможность работы от одного или двух аккумуляторов. Все 600 светодиодов работают при подключении только двух аккумуляторов – от каждого из них питается группа из 300 светодиодов, расположенных в шахматном порядке по отношению к светодиодам другой группы. Если же подключен только один аккумулятор, то работают 300 светодиодов соответствующей группы, которые дают либо яркий холодный, либо теплый свет. Если использовать блок питания, то работать будут все 600 светодиодов.

Управление: На задней панели прибора расположен цифровой дисплей, на котором показывается яркость работы YN-600L в условных единицах от 01 до 99. При этом, доступны два режима регулировки яркости: основной – C и режим точной подстройки Fine. Выбор режимов и сама настройка яркости производится не только с помощью нажатия кнопки-регулятора, находящейся на корпусе осветителя, но и с использованием пульта дистанционного управления, который входит в комплект. На пульте ДУ присутствуют три различных канала управления яркостью: CH1, CH2, CH3. И это дает возможность построить из осветителей YongNuo портативную фотостудию. Датчик, принимающий сигнал от пульта дистанционного управления, расположен как на передней, так и на задней панели YongNuo YN-600, поэтому удаленное управление осветителем возможно с любой стороны.

Светодиодный осветитель YongNuo YN-600 может работать от одного или двух аккумуляторов Sony NP-F-серии: NP-F750, NP-F550, NP-F530, NP-F970, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-F970B, NP-F950/B. Помимо этого, светильник YN-600 имеет необходимую для такого класса аппаратуры возможность работы от сетевого блока питания 8v/5A.(приобретается отдельно). Цветовая температура регулируется только установкой фильтра: без фильтра 5500 К, с фильтром - 3200 К.

Комплектация:

Рукоятка

Пульт ДУ

2 светофильтра (оранжевый конверсионный и белый рассеивающий)

Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.