Yongnuo YN-600 – накамерный осветитель, представляющий собой массив из 600 высококачественных LED-светодиодов (по 300 с цветовой температурой 5500 К и 3200 К). Использование светодиодов последнего поколения позволило увеличить яркость освещения при неизменном энергопотреблении. В комплекте идут два фильтра. Первый позволяет получить более «тёплый», а второй – более мягкий, рассеянный свет. Управление мощностью осуществляется как с панели на задней части устройства, так и с помощью прилагающегося пульта ДУ. Есть возможность переключения цветовой температуры.

Комплектация:

Рукоятка

Пульт ДУ

2 светофильтра (оранжевый конверсионный и белый рассеивающий)

Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.

Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).