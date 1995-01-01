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Осветитель Yongnuo YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K

  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
  • YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
Код товара:УТ-00050002
Артикул:YN600L 3200-5500K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Yongnuo YN-600 – накамерный осветитель, представляющий собой массив из 600 высококачественных LED-светодиодов (по 300 с цветовой температурой 5500 К и 3200 К). Использование светодиодов последнего поколения позволило увеличить яркость освещения при неизменном энергопотреблении. В комплекте идут два фильтра. Первый позволяет получить более «тёплый», а второй – более мягкий, рассеянный свет. Управление мощностью осуществляется как с панели на задней части устройства, так и с помощью прилагающегося пульта ДУ. Есть возможность переключения цветовой температуры.

Комплектация:

  • Рукоятка
  • Пульт ДУ
  • 2 светофильтра (оранжевый конверсионный и белый рассеивающий)

Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.

Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).