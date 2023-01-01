Осветитель Yongnuo YN-600 L LED, светодиодный, 3200-5500K
Код товара : УТ-00050002
Артикул : YN600L 3200-5500K
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
36 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100% с шагом 1%
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
4800
Угол освещения
55°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
сетевой адаптер 12В 5А
Тип крепления
резьба под штативный винт (1/4"), рукоятка может устанавливаться на студийный штифт 5/8" (без фиксации)
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.300
Комплектация
кронштейн - Пульт ДУ - 2 фильтра (желтый и белый)
Описание
Yongnuo YN-600 – накамерный осветитель, представляющий собой массив из 600 высококачественных LED-светодиодов (по 300 с цветовой температурой 5500 К и 3200 К). Использование светодиодов последнего поколения позволило увеличить яркость освещения при неизменном энергопотреблении. В комплекте идут два фильтра. Первый позволяет получить более «тёплый», а второй – более мягкий, рассеянный свет. Управление мощностью осуществляется как с панели на задней части устройства, так и с помощью прилагающегося пульта ДУ. Есть возможность переключения цветовой температуры.
Комплектация:
- Рукоятка
- Пульт ДУ
- 2 светофильтра (оранжевый конверсионный и белый рассеивающий)
Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.
Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).