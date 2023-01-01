Осветитель Yongnuo YN600L II, светодиодный, 36 Вт, 5500K
Код товара : УТ-00022124
Артикул : YN600LII55
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
36 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100% с шагом 1%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
4800
Угол освещения
55°
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
сетевой адаптер 12В 5А
Тип крепления
резьба под штативный винт (1/4"), рукоятка может устанавливаться на студийный штифт 5/8" (без фиксации)
Прочие характеристики
Вес
1326 г
Вес (брутто), г
1.300
Комплектация
осветитель, инструкция по эксплуатации × 1, краткое руководство × 1, пульт ДУ × 1, рукоятка × 1, конверсионный фильтр, рассеивающий фильтр
Описание
На панели Yongnuo YN600L II расположено 600 светодиодов с цветовой температурой 5500K. Благодаря использованию качественной электроники, отсутствуют такие эффекты как «волны», смещение цветовой температуры, дрожание света при длительном использовании. Цифровое управление позволяет точно контролировать яркость света, в том числе дистанционно – с помощью пульта ДУ (идет в комплекте) или приложения для смартфонов, в том числе раздельно управлять несколькими группами осветителей (8 каналов).
Цветовую температуру осветителя можно понизить до «теплой» с помощью конверсионного светофильтра, идущего в комплекте. В комплекте также идет матовый рассеивающий фильтр для смягчения света.
Панель Yongnuo YN600L II может работать от 2 аккумуляторов распространенного типа Sony NP-F или от сетевого адаптера. Обратите внимание: в комплекте с осветителем источники питания отсутствуют, они приобретаются отдельно.
Благодаря активному охлаждению (вентилятор) исключена возможность перегрева прибора при длительной работе на максимальной мощности, что могло приводить к выходу осветителя из строя у 600-х панелей первого поколения (включая YN600 Air).
Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).
Комплектация: осветитель со шторками, матовый рассеиватель, оранжевый фильтр, рукоятка, пульт дистанционного управления.
Характеристики:
- Угол освещения: 55°
- Цветовая температура: 3200K-5500K
- Индекс цветопередачи: ≥95
- Энергопотребление: 36 Вт
- Яркость: 4800 лм
- Управление через пульт: есть, 2.4G
- Управление через смартфон: Bluetooth 4.0
- Эффективная дальность ДУ: ≤15 м.
- Питание: 2 аккумулятора типа NP-F или сетевой адаптер 12В 5А
- Средний срок службы: 50000 ч
- Размер: 260×188×40 мм
- Вес: 1326 г