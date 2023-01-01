Описание

На панели Yongnuo YN600L II расположено 600 светодиодов с цветовой температурой 5500K. Благодаря использованию качественной электроники, отсутствуют такие эффекты как «волны», смещение цветовой температуры, дрожание света при длительном использовании. Цифровое управление позволяет точно контролировать яркость света, в том числе дистанционно – с помощью пульта ДУ (идет в комплекте) или приложения для смартфонов, в том числе раздельно управлять несколькими группами осветителей (8 каналов).

Цветовую температуру осветителя можно понизить до «теплой» с помощью конверсионного светофильтра, идущего в комплекте. В комплекте также идет матовый рассеивающий фильтр для смягчения света.

Панель Yongnuo YN600L II может работать от 2 аккумуляторов распространенного типа Sony NP-F или от сетевого адаптера. Обратите внимание: в комплекте с осветителем источники питания отсутствуют, они приобретаются отдельно.

Благодаря активному охлаждению (вентилятор) исключена возможность перегрева прибора при длительной работе на максимальной мощности, что могло приводить к выходу осветителя из строя у 600-х панелей первого поколения (включая YN600 Air).

Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).

Комплектация: осветитель со шторками, матовый рассеиватель, оранжевый фильтр, рукоятка, пульт дистанционного управления.

Характеристики: