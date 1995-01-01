Осветитель Yongnuo YN600 Air, светодиодный, 3200 / 5500 К, 4000 лм
Код товара : УТ-00018959
Артикул : YN600Air 3200-5500K
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.300
Описание
Недорогая и достаточно мощная светодиодная панель, отлично подходящая для предметной фотосъемки и видеозаписи. Небольшой вес позволяет использовать ее при выездной съемке, а регулируемая цветовая температура дает возможность подстроиться под другие источники света в кадре или наоборот, осветить объект более теплым / более холодным светом для решения творческих задач. На панели расположено 192 крупных светодиода: 96 с теплым светом (3200K) и 96 с холодным (5500K). 2 отдельных цифровых диммера позволяют независимо и плавно изменять яркость теплых и холодных светодиодов. Качественные электронные схемы обеспечивают стабильность электропитания, без волнового или стробоскопического эффекта. Панель YN600 Air на 50% тоньше и на 10% легче своей предшественницы, а площадь осветительной поверхности, напротив, увеличена в 1.5 раза, что создает более широкий, более мягкий заполняющий свет.
Питание: YN600 Air работает от 2 аккумуляторов типа NP-F или от сетевого адаптера 8 В, 5 А, источники питания продаются отдельно.
Установка: в комплекте с панелью поставляется ручка. Углубление в рукоятке позволяет фиксировать эту ручку на стандартном штифте студийных стоек (5/8", 16 мм). С помощью различных адаптеров, продающихся отдельно, можно смонтировать данную панель на другие варианты держателей.
Комплект поставки: светодиодная панель, рукоятка, мягкий чехол.
Технические характеристики:
Число светодиодов: 192
Энергопотребление: 40 Вт
Максимальная яркость: 4 000 лм
Регулировка яркости: есть, цифровая
Питание: от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 и аналогов (нет в комплекте); или от сети 220 В (адаптер 8В 5А. нет в комплекте)
Цветовая температура: 3200 - 5500К
Индекс цветопередачи CRI ≥ 95
Радиоуправление: нет
Размеры: 33.5 х 25.5 х 5.5 см
Вес: 650 г