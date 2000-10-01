Новейшая серия RGB жезлов с приятной комплектацией. Модель "Soft" сочетает в себе все актуальные наработки Yongnuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета.

Особенности:

Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4".

Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения. Вы сможете имитировать вспышки папарацци, сирену полицейской или пожарной машины и даже светомузыку на вечеринке! Настроить параметры можно как на панели управления встроенной в корпус, так и через мобильное приложение.

Режим RGB позволяет воспроизводить практически любой оттенок. Осветителем легко и удобно пользоваться. Все настройки можно производить кнопками непосредственно на корпусе или же удаленно с помощью приложения. Основная информация выводится на экран.

Характеристики:

Количество светодиодов: 320 SMD.

Количество светодиодов RGB: 96 SMD.

Цветовая температура диодов: 2000-10000K.

Мощность диодов LED: 20 Вт.

Мощность диодов RGB: 20 Вт.

Индекс CRI: ≥95.

Средний срок службы: >50000 часов.

Расстояние дистанционного управления со смартфона: <15 м.

Угол освещения: 110°.

Плавная регулировка: есть.

Питание: встроенный аккумулятор 7.2 В, 5200 мАч, 37.44 Вт/ч, блок питания 12V/2A.

Время работы от аккумулятора:

Диоды 2000-10 000K: до 120 мин.

Диоды RGB: до 150 мин.

Время зарядки: до 125 мин.

Размеры осветителя: 580 x 45 x 44 мм.

Вес осветителя: 0,72 кг.

Страна производства: Китай.

​Комплектация: